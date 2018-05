Endlich! Lange haben die Fans von Khloe Kardashian (33) auf diesen Post gewartet. Vor fünf Wochen ist der größte Wunsch der Reality-TV-Beauty in Erfüllung gegangen: Sie wurde Mama einer kleinen Tochter. Seit der Geburt von Baby True zeigte sich die Blondine allerdings nicht mehr auf ihren sozialen Netzwerken – bis jetzt. Nun präsentiert sich die Jeans-Designerin ihren Fans und gibt sogar ein After-Baby-Body-Update.

Eine Woche nachdem die jüngere Schwester von Kim (37) und Kourtney (39) das allererste Mal ihr Baby Girl auf Instagram präsentiert hat, zeigt sie sich nun selbst wieder auf Social Media. Auf Snapchat teilt die Neu-Mama ein Video, das sie beim Sporttreiben demonstriert. "Fünf Wochen nach der Geburt und ich fühle mich gut", erklärt die Kalifornierin ihren Fans in dem Clip. Besonders stolz sei sie über ihre noch vorhandenen und hart antrainierten Bauchmuskeln. Weniger happy ist Koko über den aktuellen Shape-Zustand ihres Pos und ihrer Oberschenkel. Diese Körperpartien möchte sie schleunigst wieder in Form bringen.

Seit elf Tagen trainiert der Keeping up with the Kardashians-Star wieder. Doch Khloe gibt offen und ehrlich zu, dass die Arbeit am After-Baby-Body nach einer Entbindung nicht einfach sei. "Die Trainingsrückkehr saugt dich aus [...] Das macht einen richtig müde. Es ist wirklich schwieriger als ich erwartet habe." Setzt sich Khloe zu sehr unter Druck? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Alberto E. Rodriguez / Staff / Getty Images Khloe Kardashian bei der "Good American" Eröffnung 2016

