So extravagant feiert Khloé Kardashian Geburtstag von Tatum

Khloé Kardashian (41) hat für den dritten Geburtstag ihres Sohnes Tatum Thompson keine Kosten und Mühen gescheut und eine eindrucksvolle Disney-Party veranstaltet. Ihr Anwesen verwandelte sich in "Tatum's Clubhouse", das Motto: "Mickey Mouse Clubhouse". Die Reality-TV-Ikone zeigte in ihren Instagram-Storys die liebevoll gestaltete Kulisse mit einem farbenfrohen Ballonbogen, Pappfiguren von Mickey Mouse und Pluto sowie einem kostümierten Chip 'n' Dale-Darsteller an der Tür. Auch Khloés Tochter True (7) war unter den Gästen, die vom Disney-Fieber angesteckt wurden.

Im Haus und im Garten ging der Spaß weiter: Neben einem tanzenden Mickey Mouse sorgten auch Donald und Daisy Duck sowie Goofy und Pluto für Unterhaltung. Tatum (3), der sich ganz themengerecht in einem Disney-Outfit zeigte, genoss den Moment in vollen Zügen. Für die kleinen Gäste gab es eine Vielzahl an Aktivitäten, von einer Knet- und Schleimstation bis hin zur Schmuckbastelei. Kulinarisch wurde ebenfalls einiges geboten: Fingerfood wie Chicken Nuggets, Pommes und ein charmanter "Minnie’s Picknick-Korb" sorgten für volle Mägen, während eine liebevoll dekorierte Desserttafel mit Cupcakes, Cake Pops und Cookies lockte. Krönender Abschluss war Tatums Kuchen, geformt wie Mickey Mouse's Clubhouse.

Die Feier hielt aber noch eine Überraschung bereit: Parallel zelebrierte Khloé auch den Geburtstag von Amari Thompson (19), dem Bruder ihres Ex-Partners Tristan Thompson (34). Für ihn gab es eine Cinderella-Schloss-Torte und eine ausgelassene Atmosphäre. Tatums und Amaris Geburtstage liegen nur wenige Tage auseinander, und so erklärte sie: "Amari hatte gestern schon eine Party, heute feiern wir einfach doppelt." Khloé zeigte mit diesem Fest erneut, dass für sie nichts über die Familie geht. Auch wenn sie und der Vater ihrer Kinder nicht mehr zusammen sind, pflegen die 41-Jährige und der Basketballspieler ein freundschaftliches Verhältnis.

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Khloé Kardashian, Juli 2025

Instagram / khloekardashian Tatums Geburtstagsparty, Juli 2025

Instagram / khloekardashian Amari Thompson, Juli 2025