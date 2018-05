Was für ein Spektakel! Am Samstag wurde in Windsor die lange und besonders heiß erwartete Hochzeit von Großbritanniens sechstem Thronfolger Prinz Harry (33) und seiner Auserwählten Meghan Markle (36) gefeiert. Dabei lieferte nicht nur die knapp einstündige Trauung des Herzogs und der Herzogin von Sussex ordentlich Stoff für höher schlagende Herzen – an diesen besonderen Momenten konnten sich Royal-Fans auf der ganzen Welt erfreuen!

Während sich die Braut und ihre Mutter Doria Ragland noch auf dem Weg zur St. George's Kapelle befanden, sorgte die Ankunft des königlichen Dreamteams Harry und Prinz William (35) Minuten vor der Zeremonie für reichlich Jubel und strahlende Gesichter. Mit jeder verstreichenden Minute konnten die Menschen vor Ort und die Zuschauer vor den Bildschirmen auch die Ankunft von immer mehr prominenten Gästen verfolgen. Nach Superstar Elton John (71), Fußballlegende David Beckham (43) und seiner Frau, dem Ex-Spice Girl Victoria (44), den Clooneys und Moderatorin Oprah Winfrey (64) ließen sich auch ein paar Royals mehr blicken. Die kürzlich vermählte Pippa Middleton (34) präsentierte ihren Babybauch und ihre Schwester, Herzogin Kate (36), trudelte mit ihrem Blumenmädchen Prinzessin Charlotte (3) einher. Dann kam auch der traditionell letzte Gast, Queen Elizabeth II. (92), an.

Endlich konnte man auch Meghan in ihrer vollen Pracht bewundern. Ihr fünf Meter langer Schleppe wurde schon bald von Prinz George (4) hereingetragen, bevor dessen Opa Prinz Charles (69) seine Schwiegertochter in spe zu ihrem Verlobten führte. Wer könnte den Augenblick vergessen, in dem der überglücklich aussehende Rotschopf das Gesicht seiner Liebsten vom Schleier befreite und sich die beiden anschließend ewige Treue schworen. Viel Gesang, emotionale Ansprachen und einen Ringaustausch später, traten Harry und Meghan endlich als Mann und Frau in die Öffentlichkeit – und tauschten ihren allerersten Kuss als verheiratetes Ehepaar aus. Anschließend fuhren sie in einer Kutsche in ihre gemeinsame Zukunft.

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images Prinz Harry und Prinz William

Ian West- WPA Pool/Getty Images Elton John mit David Furnish auf Schloss Windsor

Ian West - WPA Pool/Getty Images David Beckham und Ehefrau Victoria vor der Royal-Hochzeit im Mai 2018

GARETH FULLER/AFP/Getty Images Amal Clooney und George Clooney auf Schloss Windsor

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images Pippa Middleton und James Matthews

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei Harry und Meghans Hochzeit

IAN WEST/AFP/Getty Images Oprah Winfrey auf Schloss Windsor im Mai 2018

WPA Pool / Getty Images Queen Elizabeth II. auf Prinz Harrys Hochzeit

OLI SCARFF/AFP/Getty Images Doria Ragland und Meghan Markle

ANDREW MATTHEWS/AFP/Getty Images Meghan Markle als Braut

Dominic Lipinski/ - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles und Meghan Markle in Schloss Windsors St. George's Kapelle

Owen Humphreys - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Owen Humphreys - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Hochzeit

JANE BARLOW/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan am Tag ihrer Hochzeit

Ben Stansall/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markles erster Kuss als Ehepaar

JANE BARLOW/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan am Tag ihrer Hochzeit



