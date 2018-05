Regeln sind da, um gebrochen zu werden! Das dachten sich die prominenten Gäste der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) vermutlich auch. Laut royalem Protokoll waren Social-Media-Selfies und Fotos "hinter den Kulissen" in Windsor streng verboten. Kratzte aber die bekannten Freunde des Brautpaars kein bisschen und so kamen ihre Fans in den Genuss von Hochzeitsfotos, die es so hätte eigentlich nicht geben dürfen.

Jacinda Barrett (45), Ehefrau von Meghans Suits-Kollegen Gabriel Macht (46), knipste schon vor Beginn der Traumhochzeit fleißig mit ihrem Smartphone, um ihren Instagram-Kanal zu bestücken. Ein Bus brachte die Darsteller zur St George's Chapel, in dem offenbar richtig ausgelassene Stimmung herrschte! Auch Hollywoodstar Priyanka Chopra (35) schmuggelte sich mit einem witzigen Duckface aufs Foto. Gabriel setzte eher auf Klasse statt Clownerei und postete eine Reihe Fotos seiner Ehefrau und sich selbst in ihren schicken Aufzügen der Designer Emilia Wickstead und Garrison Bespoke.

Sängerin Joss Stone (31) begeisterte sich vor allem für die traumhafte Kulisse und veröffentlichte Fotos der Bleibe, die sie am Hochzeitswochenende beherbergte: dem Luxus-Hotel Clivenden House. "Suits"-Darsteller Rick Hoffman scherte sich schließlich um kein Verbot und fotografierte fröhlich direkt vor der Kapelle. Er lichtete sich unter anderem mit Patrick J. Adams (36) und dessen Ehefrau Troian Bellisario (32) ab. Die leistete sich den größten Schnitzer: Sie filmte sogar auf der Hochzeitsparty im Anschluss!

Instagram / iamgabrielmacht Jacinda Barrett und Gabriel Macht

Instagram / jossstone Sängerin Joss Stone vor Cliveden House

Instagram / rickehoffman Rick Hoffman (rechts) mit den "Suits"-Stars und Troian Bellisario (Mitte)

