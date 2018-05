Hach, muss Liebe schön sein! Erst im März verriet Nico Schwanz (40), dass er nach der Trennung von Saskia Atzerodt (26) wieder in festen Händen ist. Miss Tuning 2017, Vanessa Schmitt, hat das Herz des Männermodels erobert. In seiner Instagram-Story bewies er jetzt: Kleine Neckereien sind bei den Turteltauben anscheinend völlig normal! Beim gemütlichen Relaxen auf einer Wiese versucht Nico ganz nebenbei, seiner Freundin Gras in die Nase zu stecken – aber die lässt sich das nicht gefallen!



