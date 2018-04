Jetzt folgt der erste so richtig verliebte Post! Mitte März verkündete Männermodel Nico Schwanz (40): Es gibt wieder eine Frau an seiner Seite – und zwar Miss Tuning 2017, Vanessa Schmitt. Seit Bekanntgabe der Beziehung lieferten die beiden zwar einige exklusive Schnappschüsse an Promiflash, auf ihren Social-Media-Profilen blieb es in dieser Hinsicht bisher allerdings eher ruhig. Jetzt knutschen Nico und seine Vanessa endlich richtig drauf los!

Auf Instagram teilt der Ex von Saskia Atzerodt (26) nun ein romantisches Pärchen-Motiv im Sonnenuntergang. Darauf greift er Vanessa beherzt an den Hintern, während die ihm einen innigen Kuss aufdrückt. "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", schreibt Nico dazu und liegt damit gar nicht mal so verkehrt – ihm und seinem Schatz kann man das Glück auf diesem Foto jedenfalls wirklich ansehen. Zuletzt lief es für den Vater eines Sohnes in Liebesdingen eher holprig.

Nach einer geplatzten Verlobung, dem Skandal um Saskias Escort-Auktion und einem zweiten Beziehungsanlauf gingen sie und Nico vergangenen August schließlich endgültig getrennte Wege. Während das Ex-Bachelor-Girl demnächst bei Bachelor in Paradise nach einem neuen Mann suchen wird, scheint Nico seine Seelenverwandte bereits gefunden zu haben.

Promiflash Nico Schwanz und Vanessa Schmitt

