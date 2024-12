Nico Schwanz und Dodi feiern ersten Jahrestag im Forsthaus

"Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich und zwar bin ich mit Dodi ein Jahr zusammen", verkündet Nico Schwanz (46) in Folge acht im "Forsthaus Rampensau"-Interview und strahlt dabei über alle Ohren. Während seine Freundin Viktoria Schuler schon mit zwei Gläsern Prosecco bewaffnet im Whirlpool auf ihn wartet, hat der einstige Mr. Model of the World aber noch ein Anliegen an die Produktion: "Ich möchte versuchen, sie an diesem besonderen Tag glücklich zu machen. Wenn ihr Rosen ermöglichen könnt, dann wäre das toll." Den zwei Liebenden möchte wohl niemand im Weg stehen. Nico bekommt einen Blumenstrauß inklusive Champagner und Obstkorb – und macht sich auf den Weg zu seiner Dodi.

Die Blondine scheint bei diesem Anblick noch begeisterter von Nico zu sein als sowieso schon. Freudestrahlend fällt sie ihm um den Hals. "Das Schöne ist, dass das immer in Momenten passiert, in denen ich nicht damit rechne", erzählt sie. Auch die anderen Kandidaten lassen sich das Spektakel nicht entgehen. Vom Haus aus beobachten sie die beiden Turteltauben auf der Terrasse. Als der 46-Jährige dann zu seiner Freundin in den Pool steigt, lassen sie ihnen aber doch ein wenig Zweisamkeit.

Für Dodi, wie Nico sie liebevoll nennt, ist es das erste Mal in einem TV-Format. Für die Doktorandin ein absolutes Neuland, ihr Traummann hingegen ist ein echter Fernsehprofi. Ohne seine zahlreichen TV-Auftritte hätten die beiden sich aber vielleicht auch niemals kennengelernt. "Ich habe mein Glück versucht und Nico angeschrieben. Ich hatte Nico zuvor ab und an im Fernsehen gesehen und fand ihn schon immer sehr herzlich und megainteressant", verriet sie auf Instagram. Sie habe sich zwar erst wenig Hoffnung auf eine Antwort gemacht, der Frauenschwarm reagierte aber in "Rekordzeit".

