Erst seit Samstag sind Herzogin Meghan (36) und Prinz Harry (33) ganz offiziell ein Ehepaar. Die Bilder ihrer romantischen Hochzeit gingen um die Welt, die Zuschauer in Windsor und vor den TV-Bildschirmen waren entzückt von den beiden Turteltauben. Nach dem großen Tag fragen sich viele Royal-Fans jetzt: Wann bekommen die beiden ihren ersten Nachwuchs? Mit dieser Frage beschäftigen sich nun auch zahlreiche Wettbüros in England!

Wann verkündet Meghan ihre Schwangerschaft? Und wann bringt sie ihr erstes Kind zur Welt? Schon jetzt geht es in den Wettbüros heiß her, die Briten setzen Geld darauf, wann die Herzogin ihr Volk mit Baby-News beglücken wird. Sollte Meghan beispielsweise noch in diesem Jahr enthüllen, dass sie ein Kind bekommt, so würde man bei einem Einsatz von 100 Euro immerhin 60 Euro gewinnen. Verkündet das Paar die News erst im kommenden Jahr, bekäme man immerhin noch 20 Euro. Richtig abräumen könnte man hingegen, wenn Meghan noch 2018 ein Baby zur Welt bringen würde: In diesem Fall springen bei 100 Euro Einsatz unglaubliche 2.000 Euro heraus! Das hieße aber, dass die Herzogin bereits schwanger sein müsste.

Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) verkündeten ihre Nachwuchs-News übrigens 20 Monate nach ihrer Hochzeit. Der kleine Prinz George (4) kam 27 Monate nach ihrem Jawort zur Welt. Allerdings war Kate als Braut auch erst 29 Jahre alt, Meghan ist hingegen "schon" 36 Jahre und wird sich mit Sicherheit nicht mehr allzu viel Zeit lassen wollen.

Owen Humphreys / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle vor dem Traualtar

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Geburtstag von Prinz Charles

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

