Ihre Liebe startete mit jeder Menge Gegenwind! Vor fast zweieinhalb Jahren machte Jens Büchner (48) die Beziehung zu seiner Daniela (40) öffentlich – nur wenige Wochen später ließen die beiden dann die Zwillingsbombe platzen. Die Blitzbeziehung des Goodbye Deutschland-Paares wurde heftig von den Zuschauern diskutiert, aber davon ließen sich Jens und seine Dani nie beirren: Sie feierten im Juni vergangenen Jahres ihre Traumhochzeit. Daniela Büchner widmete ihrem Schatz anlässlich ihres ersten Jubiläums nun einen rührenden Post!

"In wenigen Tagen haben wir unseren ersten Hochzeitstag", begann die Blondine die Zeilen an ihren Jens, die sie bei Instagram teilte. Zu den emotionalen Worten gab es für ihre Follower noch ein Foto vom Ringtauch der Eheleute. Die fünffache Mutter richtete sich auch in die Hater: "So viele Menschen haben nicht an uns gelaubt. Doch wir waren und sind uns sicher." Aus einer zarten Pflanze sei ein starker Baum geworden. "Hach, wie romantisch ich heute Morgen bin", witzelte Daniela zum Abschluss.

Trotz aller Hindernisse und Streitereien vor laufenden TV-Kameras haben sich Daniela und Jens immer wieder versöhnt. Aber auch aktuell stehen die Auswanderer wieder vor vielen Herausforderungen. Der Ballermann-Star eröffnete erst vor Kurzem ein Café auf Mallorca und auch der Alltag zerrt ab und an den Kräften – wegen des Familienbetts herrscht zwischen Jens und seiner Dani gerade Sex-Flaute!

Cinamon Red/WENN.com Jens Büchner und Daniela beim Bild-Renntag 2017

Michelle Zillekens/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim deutschen Comedypreis 2017

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

