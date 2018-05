Wie schlimm steht es um Lisa G. (21)? Die Fitness-Influencerin gehört neben Sophia Thiel (23) zu den bekanntesten Sport-Queens im Netz. Regelmäßig postet der Webstar Pics und Clips von seinen Sessions im Fitness-Club – und motiviert damit seine zahlreichen Follower. Doch nun schockte die 21-Jährige ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie hat Herzprobleme – einige Fans scheinen ihr DAS jedoch nicht zu glauben!

Wie üblich ließ Lisa ihre Anhänger auch diese Woche durch ihre Instagram-Story an ihren Gym-Sessions teilhaben – doch beim Cardio-Training bekam die Blondine dieses Mal Probleme. Bereits nach ein paar Minuten war sie völlig aus der Puste. Ihr Problem machte sie mit einem Hashtag deutlich: #Herzrhythmusprobleme. Daraufhin macht die Ex-GNTM-Kandidatin nochmals auf ihre Beschwerden aufmerksam – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: "Das war übrigens ernst gemeint und kein Spaß. Ich glaube, einige dachten, ich mache mit so etwas Spaß. Nein, ich habe wirklich Herzrhythmusstörungen."

Erst vor knapp einem halben Jahr meldete sich das Fitnessmodel mit einer unschönen Nachricht bei seinen Fans: Beim Training hatte sich Lisa eine Kopfverletzung zugezogen. Das Resultat: Ihre Haare und ihre Hand waren blutverschmiert. "Ihr kennt ja sicher diese Stangen im Fitnessstudio, wo man die Gewichte drauf packt – da habe ich mich gestoßen", schilderte sie damals via Social Media. Zum Glück überstand die Instagramerin den Vorfall, ohne weitere Schäden davon zutragen.

Lisa G. über ihre Herzrhythmusstörung

Lisa G., Model

Lisa G. in L.A.

