Diese Mamas konnten sich einfach nicht zurückhalten! Vergangene Woche hatten sich die einstigen Teilnehmerinnen der US-Serie Teen Mom für eine im TV ausgestrahlte Reunion zusammengefunden. Obwohl zwischen den jungen Müttern in der Regel gute Laune herrscht, ging es dabei heiß her: So sollen sich Kailyn Lowry (26) und Briana DeJesus (24) so stark gestritten haben, dass am Ende sogar die Fäuste geflogen seien!

Wie ein Insider nun gegenüber US Weekly berichtete, sollen die beiden Frauen hinter den Kulissen der "Teen Mom 2"-Reunion aneinander geraten sein. "Es gab eine physische Interaktion zwischen den beiden, aber sie haben beide beschlossen, den Streit nach den Aufnahmen weiterzuführen!" Eine andere Quelle hingegen will gesehen haben, wie Briana schon bei ihrer Ankunft emotional auf Kailynn losgegangen sei. Ihre Schwester habe anschließend während der Aufnahme versucht, die 26-Jährige anzugreifen und später erneut versucht, sie zu attackieren.

Ob Brianas kürzliches Dating-Verhalten der Grund für die schlechte Stimmung zwischen den beiden ist? Gerüchten zufolge soll die 24-Jährige zuletzt mit Kailyns Exmann Javi Marroquin ausgegangen sein – er ist der Vater ihres Sohnes Lincoln Marshall.

Frazer Harrison / Getty Images Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Briana DeJesus / Instagram Briana DeJesus, Reality-Sternchen

Instagram/kaillowry Javi Marroquin und Kailyn Lowry

