Elijah Scott soll Kailyn Lowry auf Kreuzfahrt betrogen haben

Reality-TV-Star Kailyn Lowry (33) steht vor einer möglichen Beziehungskrise: Elijah Scott, ihr Verlobter und Vater von drei ihrer sieben Kinder, wird beschuldigt, sie betrogen zu haben. Dies behauptet die TikTok-Nutzerin Britt, die ein Video hochgeladen hat, in dem sie von einer Begegnung mit Scott auf einer Kreuzfahrt im vergangenen Mai erzählt. Britt behauptet, nach einem Abend im Club und einem Bad im Whirlpool sei es zu einem intimen Moment mit Scott gekommen – ohne zu wissen, dass er vergeben ist. Das Video, das den Titel "Unbewusst mit einem verlobten Mann geschlafen" trägt, wurde seit Veröffentlichung über 1,4 Millionen Mal angesehen.

Britt erklärte, dass sie erst über soziale Medien herausgefunden habe, wer Scott ist und dass er mit Kailyn liiert ist. "Ein Mädchen von 'Teen Mom' tauchte immer wieder in meinem TikTok-Feed auf", erklärte Britt kurz darauf. Schließlich habe sie Videomaterial miteinander verglichen und sei sich sicher gewesen, dass es sich bei dem Mann um Scott handelt – unter anderem anhand eines Tattoos, das seinen Arm aufweist. Britt betonte zudem, dass sie Kailyn vor der Veröffentlichung direkt kontaktiert habe, jedoch ohne eine Antwort zu erhalten. Von Scott oder Lowry gibt es bisher keine öffentliche Reaktion auf die Vorwürfe.

Die "Teen Mom"-Darstellerin und Autorin Kailyn hatte erst im August ihre Verlobung mit Elijah bekannt gegeben. In ihrem Podcast "Coffee Convos" verriet sie damals, dass Scott sie über einen längeren Zeitraum immer wieder gefragt habe, wann sie heiraten würden, bevor er schließlich mit einem Ring erschien. Ein Hochzeitsdatum wurde bislang nicht bekannt gegeben. Kailyn, die sich mittlerweile aus dem Reality-TV zurückgezogen hat, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihren sieben Kindern und sprach in der Vergangenheit offen über die Höhen und Tiefen ihres Privatlebens. Ob diese neuen Vorwürfe die Beziehung belasten, bleibt abzuwarten.

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Bekanntheit

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry und ihre Familie im November 2024

