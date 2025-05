Langer Kinderwunsch: Cheyenne Floyd erwartet drittes Kind

Cheyenne Floyd, bekannt aus der MTV-Serie Teen Mom, hat eine freudige Nachricht verkündet: Sie ist wieder schwanger! In der finalen Episode von "Teen Mom: The Next Chapter" machte sie ihre dritte Schwangerschaft öffentlich. Kurz vor dem geplanten Beginn einer Fruchtbarkeitsbehandlung stellte ein Schwangerschaftstest überraschend fest, dass Cheyenne und ihr Ehemann Zach Davis bereits ein weiteres Kind erwarten. Die Nachricht bewegte nicht nur Cheyenne, die sichtbar gerührt war, sondern auch ihre Tochter Ryder, die vor Freude in Tränen ausbrach. Für das Paar ist es das zweite gemeinsame Kind nach ihrem Sohn Ace.

Über ein Jahr lang versuchten Cheyenne und Zach vergeblich, ein weiteres Kind zu bekommen, was auf wesentliche Hindernisse stieß. Die Herausforderungen, die sich daraus ergaben, wurden in der jüngsten Staffel der MTV-Show dokumentiert. Dort sprach Cheyenne auch über die emotionalen Belastungen, denen sie sich stellen musste, darunter Momente des Rückzugs und der Unsicherheit. Doch trotz der Schwierigkeiten entschied sich das Paar, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um ihre Beziehung zu stärken und gemeinsam durchzuhalten. Nachdem das Finale der Show veröffentlicht wurde, wandte sich Cheyenne an ihre Community auf Instagram und bestätigte die frohe Kunde. Zu einem Video von sich, ihrem kleinen Babybauch und ihrer Familie schrieb sie: "Dieses kleine Leben ist der Beweis dafür, dass selbst im Warten, selbst im Herzschmerz, noch Wunder geschehen."

Cheyenne und Zach, die seit 2022 verheiratet sind, sehen ihre Beziehung als festen Anker in ihrem Leben. Neben ihrer Rolle als Eltern ist es ihnen wichtig, sich gegenseitig zu stützen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Mit ihrem offenen Umgang mit persönlichen Problemen haben sie sich nicht nur bei den Fans Respekt erarbeitet, sondern auch viele inspiriert, die Ähnliches durchleben. Weitere Details zu dem jüngsten Mitglied der Familie behalten sie aktuell allerdings noch für sich.

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrer Familie, April 2025

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und ihr Partner Zach, Mai 2025

