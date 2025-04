Kailyn Lowrys Freunde stehen unter Geheimhaltungspflicht

Reality-TV-Star Kailyn Lowry (33), bekannt aus der Serie Teen Mom, enthüllte im "Cate & Ty: Break It Down"-Podcast, dass sie ihre Freunde dazu auffordert, eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) zu unterschreiben. Im Gespräch mit den Gastgebern Tyler Baltierra (33) und Catelynn Lowell (33) erklärte die TV-Persönlichkeit, dass sie auf diese Maßnahme zurückgreift, um ihre Privatsphäre zu schützen: "Ich behaupte nicht, dass ich unschuldig bin [...]. Aber mein Privatleben ist ganz allein meine Angelegenheit!"

Laut Kailyn hatten Ruhm und Geld einen starken Einfluss auf die Dynamik der Beziehungen zu ihren früheren Freunden, vor allem während ihrer Zeit bei "Teen Mom". Manche Freundschaften seien nicht aufrichtig gestartet oder hätten sich im Laufe der Zeit verändert, weil ihre Gesprächspartner von ihrer Popularität profitieren wollten. In der Sendung erinnerte sich Kailyn auch daran, dass öffentliche Freundschaften in ihrem Leben häufig zu Problemen geführt hätten. "Meine Freundschaften so öffentlich zu machen, war wirklich hart. Jeder, der öffentlich etwas über mich gesagt hat, ist für mich gestorben und ich werde nie zurückblicken", betonte sie. Ihre schwierigen Erfahrungen hätten sie schlussendlich zu dieser radikalen NDA-Maßnahme bewogen.

Kailyn, die durch ihre Reality-TV-Karriere große Bekanntheit erlangte, sprach bereits in der Vergangenheit über ihre schwierigen persönlichen Erfahrungen, die das Rampenlicht mit sich bringt. Diese spiegeln sich auch in ihren Büchern wider, in denen sie offen Einblicke in ihr Leben gibt. Fernab ihrer öffentlichen Karriere ist Kailyn Mutter von vier Kindern. Die Geheimhaltungsverträge sollen auch deren Schutz gewährleisten. "Wenn man sich in meine Angelegenheit, mein Leben und meine Privatsphäre einmischt, beeinflusst es die Art und Weise, auf die ich für meine Kinder sorgen kann!", erklärte sie ihre Entscheidung.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Teen Mom"-Star Kailyn Lowry mit ihren Kindern, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Anzeige Anzeige