"Teen Mom"-Nathan Griffith zu 14 Monaten Haft verurteilt

Nathan Griffith, bekannt aus der Reality-Show "Teen Mom 2", ist von einem Gericht zu mindestens 14 Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe könnte sich laut Urteilsspruch auf bis zu vier Jahre verlängern. Der 37-Jährige bekannte sich schuldig, seine Ex-Freundin Anastasia Biddle im April dieses Jahres gewürgt zu haben. Der zuständige Richter machte während der Verkündung laut Parade klar: "Sie sind eine Gefahr für andere und werden jemanden töten." Der ehemalige MTV-Reality-Star habe dabei weinend vor Gericht gesessen.

Die Verurteilung fällt in eine Zeit, in der Nathan bereits auf Bewährung war. Diese stand unter strikten Auflagen, da er zuvor wegen eines ähnlichen Vorfalls ins Visier der Justiz geraten war: Im Juli 2023 wurde ihm vorgeworfen, seine Schwester gewürgt zu haben. Wie er 2021 gegenüber The Sun erklärte, kämpfe er als ehemaliger Marinesoldat mit einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie den Folgen eines traumatischen Hirnleidens. Während der finalen Gerichtsverhandlung waren sowohl Anastasia Biddle als auch seine Schwester und seine Ehefrau May Oyola, die der Angeklagte 2022 heiratete, anwesend.

Nathan Griffith ist nicht das erste Mal in Schwierigkeiten mit dem Gesetz geraten. Bereits 2015 gab es eine Anklage wegen häuslicher Gewalt, die jedoch zurückgezogen wurde. Abseits seiner juristischen Probleme war er vor allem durch seine Beziehung mit Jenelle Evans (33) bekannt, mit der er einen Sohn namens Kaiser hat. Das Paar hatte sich 2015 getrennt, nachdem es zuvor verlobt gewesen war. Über Monate lieferten sie sich einen erbitterten Sorgerechtsstreit. Dem zweifachen Vater wurde schließlich ein eingeschränktes Besuchsrecht eingeräumt, während seine Mutter einen Teil der Betreuung übernahm. Weitere Vergehen, darunter eine Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer 2019, komplettieren sein turbulentes Leben.

Instagram / nathanj.griffith Realitystar Nathan Griffith mit seinem Sohn, August 2021

Getty Images Jenelle Evans, TV-Bekanntheit

