Toxisch: Farrah Abraham rechnet mit "Teen Mom"-Produktion ab

Farrah Abraham (33), bekannt aus der Realityshow Teen Mom, hat in einem Interview mit Daily Mail scharfe Kritik an den Produzenten der MTV-Serie geübt. Die ausführenden Personen seien ihrer Ansicht nach "sowohl Genies als auch A*schlöcher", die sie lange Zeit in dem für sie "toxischen Umfeld" ihrer Familie festgehalten hätten. Durch die über mehrere Jahre andauernden Dreharbeiten sei sie gezwungen worden, trotz diverser Meinungsverschiedenheiten weiterhin mit ihrer Familie vor der Kamera zu interagieren, was sie bis heute psychisch belaste. "Ich würde das nie wieder tun", fasste sie ihre Erfahrung mit dem US-amerikanischen Reality-Format zusammen.

Im Interview sprach Farrah auch über weitere Schattenseiten ihrer Karriere und fragwürdige Angebote, die sie offenbar regelmäßig erhält – darunter lukrative Einladungen nach Dubai. "Ich bekomme solche Angebote ständig, nehme sie aber nie an", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich versuche, mich von meinen toxischen Bindungsmustern zu lösen." Darüber hinaus reflektierte die Amerikanerin über ihre Sextape-Kontroverse aus dem Jahr 2013, die ihr sowohl Ruhm als auch massive Kritik einbrachte. Durch die Veröffentlichung des schlüpfrigen Videos verlor sie damals auch ihre Rolle bei "Teen Mom". Wie Farrah jetzt betonte, sei der Deal jedoch nicht ihre Idee gewesen, sondern wurde von ihrem ehemaligen Management eingefädelt.

Farrah erlangte erstmals Bekanntheit, als sie im Alter von 17 Jahren Mutter ihrer Tochter Sophia wurde und ihre gemeinsame Geschichte für ein internationales Publikum dokumentierte. Die schwierige Beziehung zu ihrer Familie wurde bei "Teen Mom" immer wieder thematisiert – vermutlich auch, um Zuschauern verschiedene lebensweltliche Anknüpfungspunkte zu bieten. In den letzten Jahren polarisiert die Reality-TV-Darstellerin vor allem durch ihre kontroversen Entscheidungen und Aussagen. So erklärte sie beispielsweise zuletzt, dass sie für ihren "Million Dollar Body" bereits unfassbare Summen investiert hätte – allein für ihr strahlendes Lächeln soll sie knapp 50.000 Euro hingeblättert haben.

Getty Images Farrah Abraham, Realitystar

Getty Images Sophia und Farrah Abraham, 2019

