"Teen Mom"-Star Mackenzie McKee ist wieder Mama geworden

Mackenzie McKee (30) hat eine doppelte Überraschung mit der Welt geteilt: Die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Verlobter Khesanio Hall sind am Dienstag Eltern von Zwillingsmädchen geworden. Via Instagram stellte die frischgebackene Mama die beiden Neuankömmlinge vor: "Willkommen auf der Welt Ja'Kharie Angie Hall und Ja'Meikah Angella Hall. Beide benannt nach unseren Müttern, den schönsten Frauen, die uns alles bedeuten. [...] Mama und Papa sind überglücklich und so glücklich, dass wir geweint haben, als wir die ersten Schreie hörten. Wir sind so verliebt."

Mackenzie und Khesanios Mädchen sind als Frühchen auf die Welt gekommen – und wurden in der 31. Schwangerschaftswoche geboren. Bei ihrer Ankunft wogen sie 2,4 Kilogramm und waren 43 Zentimeter groß. Momentan liegen die Zwillinge deshalb auch noch in Brutkästen, wie die Bilder zeigen, welche der US-Realitystar teilte. Während ihrer Schwangerschaft hatte Mackenzie mit gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen. So berichtete sie im Mai, dass sie an Präeklampsie litt, einer Erkrankung, die für Bluthochdruck und Organschäden sorgen kann. Trotz großer Sorge erblickten ihre Babys nun das Licht der Welt.

Mackenzie wurde bereits mit 16 Jahren das erste Mal Mutter – ihr Sohn Gannon wurde im Jahr 2011 geboren. Ihn bekam sie damals mit ihrem Partner Josh McKee, den sie 2013 heiratete. Nach ihrer Heirat bekamen sie noch Tochter Jaxie und Sohn Broncs. 2022 wurden sie allerdings geschieden. Nach ihrer Scheidung scheint Mackenzie nun mit Khesanio ihr neues Glück gefunden zu haben. Das Paar hat mit der Ankunft der Zwillinge einen weiteren Meilenstein erreicht. Im vergangenen Jahr feierten die beiden Turteltauben ihre Verlobung.

Instagram / mackenziemckee "Teen Mom"-Bekanntheit Mackenzie McKee und ihr Neugeborenes

Instagram / mackenziemckee Mackenzie McKee und Khesanio Hall im April 2025

