"Teen Mom"-Briana DeJesus will sich sterilisieren lassen

Briana DeJesus (30) hat eine wichtige Entscheidung für sich getroffen: Die Reality-TV-Bekanntheit aus "Teen Mom: The Next Chapter" möchte sich sterilisieren lassen. In der aktuellen Episode der MTV-Show erklärt die 30-Jährige ihrer Mutter Roxanne und ihrer Schwester Brittany die Beweggründe hinter ihrem Entschluss. "Ich will einfach sicherstellen, dass ich nie wieder in eine Situation wie mit Luis oder Devoin gerate", sagt sie unter Tränen. Luis Hernandez und Devoin Austin sind die Väter ihrer beiden Töchter Nova und Stella. Briana macht unmissverständlich deutlich, dass eine dritte Schwangerschaft für sie keine Option sei: "Einmal ist ein Fehler, aber drei Mal ist ein Muster, und das wird nicht passieren."

In dem Gespräch übt Roxanne Kritik an der Entscheidung ihrer Tochter und gibt zu bedenken, dass sie es eines Tages bereuen könnte, sollte sie in einer stabilen Partnerschaft landen. Brittany hingegen stellt sich demonstrativ hinter ihre Schwester. "Es ist dein Körper, deine Entscheidung", betont Brittany. Auch Briana selbst muss während des Gesprächs mit den Tränen kämpfen. Sie erklärt, dass ihre Kinder für sie an erster Stelle stehen und sie sich nicht mehr vorstellen könne, ein weiteres Kind zu bekommen. Für sie sei es entscheidend, ihren Töchtern eine stabile Umgebung zu bieten und nicht erneut in eine Lage zu geraten, in der sie sich zerrissen fühle. Um ihre Verantwortung gegenüber Nova und Stella besser wahrnehmen zu können, wolle sie sich auf diesen Schritt einlassen.

Briana ist seit Jahren durch "Teen Mom" bekannt und teilt offen ihre Erlebnisse und Herausforderungen als alleinerziehende Mutter. In der Vergangenheit hatte sie mehrfach mit Beziehungsturbulenzen zu kämpfen, unter anderem mit Fernbeziehungen und gescheiterten Verlobungen, was sie emotional stark belastete. Erst 2021 berichtete sie in der Sendung über die Trennung von ihrem damaligen Verlobten Javier Gonzalez. Ihre Erfahrungen aus diesen Beziehungen scheinen ihre Entscheidung jetzt maßgeblich beeinflusst zu haben. Briana zeigte stets, dass sie für ihre Töchter kämpft und klare Prioritäten setzt: Die Familie steht für sie immer an erster Stelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / _brianadejesus Nova und Stella DeJesus, Kinder von Briana DeJesus

Anzeige Anzeige

Getty Images Briana DeJesus, "Teen Mom"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige