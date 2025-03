Farrah Abraham hat keinen Kontakt zu "Teen Mom"-Co-Stars

Farrah Abraham (33), bekannt aus der Reality-TV-Serie Teen Mom, hat nun in einem Interview mit InTouch verraten, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren ehemaligen Co-Stars hat. Dennoch betonte Farrah, dass sie offen für Begegnungen mit ihren Kollegen sei: "Ich bin emotional verfügbar, um mit ihnen in Kontakt zu treten und Spaß mit ihnen zu haben." Der Realitystar befindet sich derzeit in den Vorbereitungen für ihr neuestes Projekt: eine Comedy-Show mit dem Titel "Diary of a Teen Mom", die Mitte März im Spearmint Rhino in New York Premiere feiern soll. Einige ihrer früheren Kollegen haben ihr sogar ihre Unterstützung für diesen besonderen Moment signalisiert.

Farrah verließ die Show "Teen Mom OG" im Jahr 2018 nach einem Konflikt mit Produzent Morgan J. Freeman, der von ihr forderte, zwischen ihrer Tätigkeit in der Erotikbranche und ihrer Teilnahme an der Show zu wählen. Sie entschied sich damals, die Serie zu verlassen, und bezeichnete diese Entscheidung als finanziell vorteilhafter für ihre Karriere. Seitdem hat sie neue Wege eingeschlagen und tauchte nur noch einmal 2022 für eine kurze Gastrolle in "Teen Mom: Family Reunion" auf. Dort sorgte sie jedoch erneut für Schlagzeilen, als sie in eine hitzige Auseinandersetzung mit Cheyenne Floyd geriet.

Abseits der Realityshow hat sich für Farrah vieles verändert. Sie widmet sich verstärkt der Comedy und fand in dieser Branche eine neue Leidenschaft. Laut eigenen Angaben begann ihr Weg in der Stand-up-Welt, als sie Gastauftritte in Shows wie "David's Comedy Underground" in New York absolvierte. Diese Erfahrung führte dazu, dass sie Mitglied der Screen Actors Guild (SAG) wurde und weitere Engagements erhielt. Trotz der Turbulenzen in ihrer Reality-TV-Karriere scheint die Mutter einer Tochter neue Energie aus ihrer Arbeit zu schöpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd, "Teen Mom" -Darstellerin

Anzeige Anzeige

Instagram / farrahabraham Farrah Abraham mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige Anzeige

Anzeige