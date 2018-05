Erst vor rund einem Jahr hat Meltem Acikgöz (28) ganz pompös geheiratet. In einem wunderschönen weißen Kleid mit aufwendigen Perlen-Details gab sie ihrem Liebsten das Jawort. Viele Bräute wollen ihren Traum in Weiß nach der Hochzeit als Erinnerungsstück aufheben. Die DSDS-Zweite von 2014 aber offensichtlich nicht – sie hat jetzt im Netz eine Anzeige zum Verkauf ihrer wertvollen Robe geschaltet.

In ihren Instagram-Storys veröffentlichte die Sängerin ein Foto von sich in dem Traum-Dress und schrieb dazu: "Mädels, ich verkaufe mein Perlenbrautkleid plus Schleier!" Die Follower müssen sich aber offenbar keine Sorgen machen, dass Meltem das Kleid verscherbeln will, weil es in der Ehe kriselt. Sie begründet ihre Aktion ganz anders: "Wegen Platzmangels muss ich es leider verkaufen und ich hoffe, dass mein Kleid jemanden von euch auch glücklich machen kann."

Das Stimmtalent ist mit seinem Mann also noch glücklich – und möchte sich wohl einfach von Ballast trennen, der zu viel Platz in der Wohnung wegnimmt. Bei so einem luxuriösen Kleid vermutlich kein Wunder. Würdet ihr auch euer Brautkleid verkaufen? Stimmt ab!

Meltem Acikgöz/Instagram Meltem Acikgöz, DSDS-Kandidatin 2014

Anzeige

Meltem Acikgöz/Instagram Meltem Acikgöz

Anzeige

Instagram / meltemmusic Meltem Acikgöz mit ihrem Mann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de