Jetzt ist es Insta-offiziell! Seit einer Woche kursieren Gerüchte um Ariana Grandes (24) Beziehungsstatus. Der Sängerin wurde nach einigen Pics und gegenseitigem Kommentieren eine Liebelei mit Comedian Pete Davidson nachgesagt, die sie allerdings nicht bestätigt hatte. Das nahm der 24-Jährige jetzt selbst in die Hand: Auf einem seiner Social-Media-Accounts postete der Schauspieler ein gemeinsames Foto von sich und seiner offenbar neuen Freundin Ariana.

In Harry Potter-Umhängen gekleidet, ließen Pete und die schöne Musikerin ein Foto von sich aufnehmen, das jetzt für einen Ausnahmezustand auf seinem Instagram-Profil sorgt. Passend zu ihrem Dresscode schrieb der "Saturday Night"-Star dazu: "Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet." Zuvor hatte die 24-Jährige bereits einen Schnappschuss mit Herzaugen-Emoji von ihrem neuen Schatz während seiner Bühnenperformance auf ihrem Account gepostet. Ariana war als Unterstützerin bei einer von Petes Shows in einem Comedy Club in Los Angeles gewesen.

Bis Anfang des Monats war die "No Tears Left To Cry"-Interpretin noch mit Rapper Mac Miller (26) zusammen. Auch Pete und seine Ex-Freundin Cazzie David hatten sich nach zwei Jahren Beziehung erst vor Kurzem getrennt.

Ethan Miller / Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas

Michael Loccisano / Getty Images Pete Davidson bei einer Gala in New York

Supplied by WENN Mac Miller und Ariana Grande

