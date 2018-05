Ex-Fußballstar Dietmar Hamann (44) hat für Pleiten-Torwart Loris Karius (24) ein vernichtendes Urteil übrig! Nach dem vom SC Liverpool verpatzten Champions League-Finale am Wochenende ist der Name des blonden Torhüters in aller Munde. Wegen zwei heftiger Fehler unterlag Loris' Verein im großen Rasen-Showdown in Kiew – nach dem Spiel machte sich der Dutt-Träger schwere Vorwürfe und vergoss sogar ein paar Tränen. Auf Mitgefühl von seinen Sportskollegen kann der Keeper aber nicht hoffen. Sky-Experte Didi zog jetzt in einem Interview mächtig über Loris her!

Auf den Fail des Torwarts angesprochen, antwortete Dietmar im Gespräch mit Sport Bild: "Liverpool-Fans verzeihen ihren Stars so gut wie alles. Mit einer Ausnahme: Dein Ego passt nicht zur gezeigten Leistung. Karius fährt durch Liverpool mit einem personalisierten Kennzeichen 'LK1', macht in der Stadt mit seinen Auftritten immer kräftig die Welle. So ein Star-Gehabe kann sich Cristiano Ronaldo in Madrid leisten, der fünfmal Champions League gewonnen hat. Ein Karius hat noch nichts in seiner Karriere erreicht", zeterte der einstige Nationalspieler drauf los. Dietmar hatte selbst sieben Jahre für den englischen Traditionsverein gekickt.

Außerdem bemängelte der Sportexperte die Krokodilstränen des Torwarts nach Abpfiff des großen Finales. "Mein Mitleid mit Karius hält sich in Grenzen. Karius' öffentlich zur Schau getragenes Leid nach Schlusspfiff war genauso unnötig wie das tränenreiche Bitten um Absolution vor der Fankurve der Reds." Puh, ganz schön harte Worte! Findet ihr, dass Loris zu Recht so sehr kritisiert wird? Stimmt ab!

Laurence Griffiths / Getty Images Liverpool-Torwart Loris Karius nach dem verlorenen CL-Finale 2018

Robert Prezioso/Getty Images Dietmar Hamann beim FC Liverpool-Legends-Spiel 2017

David Ramos/Getty Images Loris Karius nach dem Champions League-Finale

