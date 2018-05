Dabei war doch alles so bombastisch gestartet! In der vergangenen Episode Bachelor in Paradise wickelte Neuzugang Viola Kraus (27) Inselbewohner Sebastian Fobe (32) schneller um den Finger, als die anderen Singles gucken konnten. Nach einem Date inklusive Wasserpistolen-Schlacht und romantischem Strand-Dinner besiegelte der Personal-Trainer seinen Flirt mit einer Rose an die Friseurmeisterin. In der heutigen Folge sieht das Ganze alles andere als rosig aus.

Dabei startete die heutige Damenwahl-Folge für die beiden erneut höchst romantisch. Sebastian durfte auf ein Date in der Honeymoon-Suite der Insel-Villa. Seine Wahl: Viola! Die verliebten Blicke des 32-Jährigen ließen die Münchnerin dahin schmelzen: "Da ist so ein bisschen ein Funke übergesprungen. Er hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben. Deshalb konnte ich mich auch so schnell drauf einlassen." Für Sebastian scheint dieses Date allerdings so gar nicht die Bestätigung der anfänglichen Romanze gewesen zu sein. Am nächsten Tag schüttete er sein Herz Rosenbruder Johannes Haller aus: "Viola ist 'ne coole Frau. Voll bodenständig. Aber weiß nicht, ob mir das so reicht. Ist ein richtig ekelhaftes Gefühl."

So schnell, wie der Funke kam, war er weg – und Sebi, der machte ehrliche Nägel mit Köpfen. Im Einzelgespräch mit Viola schaffte er Klarheit: "Ich mag dich, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Ich mach mir aber auch Gedanken, ob es das Richtige ist. Ich weiß jetzt schon, das geht zu einem bestimmten Punkt. Da werden wir aber stehen bleiben." Ein harter Brocken für Miss Süddeutschland 2017. Wenig später fand Sebastian sie weinend in ihrem Zimmer vor. Sie wolle nun Ordnung für sich schaffen und sich schnell wieder fassen.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D Viola Kraus und Sebastian Fobe

Anzeige

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D Sebastian Fobe und Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige

Was meint ihr – bekommt er trotzdem Violas Rose heute Abend? Auf keinen Fall! Sicher trotzdem. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de