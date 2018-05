Können die GZSZ-Fans ihm DAS verzeihen? Leon Moreno (Daniel Fehlow, 43) hat seine Frau Sophie (Lea Marlen Woitack, 31) mit seiner Kollegin Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41) betrogen – und Maren erwartet jetzt sogar ein Kind von ihm! Im großen Serien-Special auf Mallorca wurde die Nachricht bekannt. Keine wirkliche Überraschung für Iris Mareike Steen (26). Sie spielt bei GZSZ die Tochter der werdenden Mutter. "Ich glaube, das sind oft die Typen, bei denen es dann einfach mal passieren kann. Bei denen man so denkt: ‘Was?’ Das macht ja auch eine Spannung aus, zu sagen, es passiert Charakteren etwas, was man denen niemals zugetraut hätte", erzählte sie im Promiflash-Interview. Leons Saubermann-Image scheint also zu bröckeln!



