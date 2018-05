Wird ihr schlimmster Vaterschafts-Albtraum wahr? GZSZ-Serienfigur Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41) erfuhr vor Kurzem: Sie ist schwanger! Doch wirklich freuen kann sich die Blondine über diese Nachricht noch nicht – sie weiß nämlich nicht, ob das Kind von ihrem Liebsten Alexander (Clemens Löhr, 50) oder von ihrer Affäre Leon (Daniel Fehlow, 43) ist! Ein Vaterschaftstest gibt der Bald-Mama endlich Aufschluss – doch das Ergebnis versetzt Maren so in Panik, dass sie nach Mallorca flieht und dort überraschend am B-Day von Emily (Anne Menden, 32) und Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) teilnimmt. Wer nun wirklich der Baby-Daddy ist und mit welchem schrecklichen Zwischenfall Maren auf der Balearen Insel konfrontiert wird, seht ihr am 29.05. um 19:40 Uhr bei GZSZ auf RTL!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de