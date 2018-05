Das sieht doch schon richtig professionell aus! Als Sohn von Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) wurde Alessio (2) die Leidenschaft für die Musik wohl schon in die Wiege gelegt. Immerhin hatten sich seine Eltern bei Deutschland sucht den Superstar kennengelernt und arbeiten seitdem als erfolgreiche Sänger. Dass auch er als Zweijähriger das Zeug dazu hat, beweist jetzt ein neues Foto, das seine Mutter von ihm aufnahm.

Auf dem Bild hält der kleine Blondschopf eine Gitarre in den Armen und schaut ganz konzentriert auf die Saiten. Ein Anblick, bei dem nicht nur Sarahs Instagram-Follower ins Schwärmen geraten, sondern vor allem die stolze Mami selbst. Umso emotionaler fiel deshalb der Kommentar zu Alessios Aufnahme aus: "Ich werde es nicht einhalten können, für dich die perfekte Mama zu sein, die ich gerne wäre. Aber ich verspreche dir, dich zu begleiten, solange mich meine Beine tragen werden, dich zu beschützen, solange es das Böse auf dieser Welt gibt. [...] Ich verspreche dir, dich zu lieben, solange ich lebe."

Alessio probierte sich bislang nicht nur an Instrumenten aus. In einem Video singen er und Pietro zusammen dessen neuen Song "Phänomenal". Auch die Choreografie des Sommerhits hatte der Knirps bereits gelernt und in dem Clip mit seinem Papa nachgetanzt.

WENN Sarah und Pietro Lombardi bei einer Performance 2011

Alessio und Sarah Lombardi im Krankenhaus

Alessio und Pietro Lombardi

