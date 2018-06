Wie weit würde er für die Richtige gehen? Seit der Trennung von seiner Kindsmutter Sarah (25) ist Pietro Lombardi (25) Single. Momentan geht er voll in seinem Job auf, seine neue Single "Phänomenal" geht durch die Decke. Dennoch sei der Musiker offen für eine neue Frau an seiner Seite. Die müsste allerdings mit seinem Beruf und seinem Leben in der Öffentlichkeit klarkommen – außer sie wäre seine Traumfrau.

Im Interview mit Promiflash plauderte der 25-Jährige über die Suche nach einer neuen Freundin. Dabei interessierte vor allem eins: Was, wenn Pietros neue Lady etwas gegen seine Karriere hätte? "Es hat nichts mit Karriere zu tun, das ist mein Job. Und wenn eine Frau mich kennenlernt und mir sagt 'Okay, gib alles auf für mich', würde ich 'Nein' sagen. Wenn es jetzt die Frau ist, die ich heirate und wir zusammen sagen, dass das der Beziehung nicht guttut, dann kann man darüber nachdenken", erklärte der Vater von Alessio (2) offen.

Die besten Chancen auf einen Platz in Pietros Herz hat gerade wohl die schöne Lady aus seinem neuen Musikvideo. Mit dem Schweizer Model Sandra Kaminska Jerze soll sich der Deutschland sucht den Superstar-Sieger der achten Staffel nicht nur vor den Kameras sehr gut verstanden haben.

Monika Fellner/Getty Images Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi

Collage: P.Hoffmann/WENN.com; Instagram/ sandrajerze Pietro Lombardi und Sandra Kaminska Jerze

