Gracia Baur über Daniel Küblböcks DSDS-Zusammenbruch

Gracia Baur (42), bekannt aus der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), hat in der neuen ARD-Dokumentation "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" an einen emotionalen Moment mit Daniel Küblböck (†33) erinnert. Während der Show im Jahr 2003 war Daniel tief getroffen, als Gracia, die damals seine engste Bezugsperson war, aus der Sendung ausschied. Der Sänger brach in einer der Live-Sendungen vor Publikum vollkommen zusammen. Carsten Spengemann (52), der damalige Moderator, eilte zu ihm, während das Studio abgesperrt wurde, um die Situation zu beruhigen. "Das war schlimm", beschreibt die Sängerin die dramatischen Szenen in der Doku, die ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar ist.

Gracia schilderte weiter, wie schwierig es für sie war, ihrem Freund in diesem Moment beizustehen, da sie aufgrund der Show-Regeln nicht sofort zu ihm konnte. Daniel und sie hatten während der DSDS-Staffel eine besondere Verbindung aufgebaut. "Sie ist der Mensch, der mir am nächsten ist", sagte Daniel damals über Gracia, was die Intensität seiner Gefühle nach ihrem Ausscheiden erklärt. Die Popularität und der Wirbel um DSDS machten die Teilnahme besonders für junge Künstler wie Daniel extrem herausfordernd. Laut Gracia war der Trubel oft überwältigend: "Es war einfach so schnell, so viel. Wir waren teilweise dreimal am Tag in einem Flugzeug."

Daniel Küblböcks Leben war geprägt von starken Momenten und Begegnungen – besonders mit Gracia, die ihm in den Anfangstagen bei DSDS Halt gab. Gemeinsam starteten sie ihre Karriere und wurden schnell unvergessliche Gesichter der deutschen TV- und Musikszene. 2018 verschwand er plötzlich von einem Kreuzfahrtschiff – drei Jahre später wurde er offiziell für tot erklärt. Zuletzt lebte er laut Bunte als trans Frau unter dem Namen "Lana Kaiser". Bald wäre er 40 geworden. Jetzt widmet die ARD ihm eine Doku, in der Freunde und Weggefährten ganz persönliche Einblicke geben. Ein Rückblick auf ein Leben voller Emotionen und Geheimnisse!

Imago Gracia Baur, Sängerin

Getty Images Daniel Küblböck bei "Let's Dance" 2018

