Pietro Lombardi (25) spricht Klartext: Das läuft mit seinem heißen Video-Girl! In seinem neuen Musikclip zu "Phänomenal" zeigt sich der DSDS-Star ziemlich innig mit Model Sandra Kaminska Jerze (21). Pie selbst schwärmte bereits mehrere Male über die Zusammenarbeit mit der heißen Tänzerin – und auch abseits des Videodrehs verstehen sich die Schweizerin und der Sänger ausgesprochen gut. Geht da vielleicht doch mehr? "Also Liebe ist halt schon so ein Begriff, den man noch nicht benutzen sollte", erklärt Pietro im Promiflash-Interview. "Noch nicht" klingt allerdings auch nicht nach einem Dementi...



