Nach Boot-Shitstorm: Kourtney Kardashian gesteht Fehler ein

Kourtney Kardashian (46) hat sich mit einem Instagram-Post heftiger Kritik ihrer Fans ausgesetzt. Die Reality-TV-Berühmtheit teilte ein Foto, auf dem sie mit ihrem Sohn auf einem Speedboot zu sehen ist. Das Problem: Das Kind trug keine Schwimmweste, obwohl dies bei Bootfahrten in einigen US-Bundesstaaten, darunter Idaho, gesetzlich vorgeschrieben ist. Nach zahlreichen Kommentaren, die die Sicherheit ihres Kindes infrage stellten, reagierte Kourtney schnell und gab öffentlich zu, dass sie den Vorfall unterschätzt hatte.

Um ihren Fehler wiedergutzumachen, ging Kourtney erneut auf Social Media und präsentierte ein Update. Sie veröffentlichte einen Screenshot eines soeben gekauften Rettungswesten-Modells und schrieb dazu in ihrer Instagram-Story: "Danke, dass ihr darauf hingewiesen habt. Ehrlich gesagt, ich habe die Gefahren nicht bedacht. Hoffentlich hilft das, auch andere Mütter auf die Risiken solcher Bootsfahrten ohne Weste aufmerksam zu machen." Diese Reaktion schien viele ihrer Follower zu besänftigen, die ihre Einsicht und den Wunsch, aus der Situation zu lernen, begrüßten.

Kourtney, die mit dem Musiker Travis Barker (49) verheiratet ist, hat insgesamt vier Kinder aus zwei Beziehungen. Ihre älteren drei Kinder Mason (15), Penelope (13) und Reign (10) stammen aus ihrer vorherigen Beziehung mit Scott Disick (42), während der kleine Rocky das erste gemeinsame Kind mit Travis ist. Vor wenigen Tagen wurde spekuliert, ob Kourtney aktuell eventuell erneut Mama wird. Auslöser dafür war ein Promo-Video zur Serie The Kardashians. In dem Clip auf Instagram präsentierte sich Kourtney auffallend zurückhaltend und stellte sich hinter Kim (44) und Kendall (29). Ihr Bauch war dabei von Kims Arm verdeckt – ein Detail, das viele Fans auf eine mögliche Schwangerschaft schließen ließ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Star

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DNG-QVNyFad/?img_index=1 Kourtney Kardashian und Sohn im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022