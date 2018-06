Ihr erster gemeinsamer internationaler Kindertag – Melanie Müller (29) und ihre Maus haben daher allen Grund zu feiern! Seit vergangenem Spätsommer ist die Mallorca-Entertainerin Mutter. Ihre Tochter Mia Rose Müller kam am 20. September auf die Welt. Seither hält die Kleine Mama Melli und Papa Mike Blümer auf Trab – das Paar hat sich zuvor jahrelang Nachwuchs gewünscht und alles für diesen Traum getan. Umso glücklicher dürfte Melanie nun sein, den heutigen Kindertag zum ersten Mal mit ihrer Tochter verbringen zu können.

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die einstige Bachelor-Kandidatin einen Schnappschuss, auf dem sie im Bikini ihre Mia auf dem Arm hält – in ein Handtuch gewickelt und bei bester Laune. "Unser erster Kindertag! Ich wünsche allen kleinen Mäusen einen schönen Tag", schrieb die tätowierte Blondine dazu. Was Melanie mit ihrem Töchterchen an diesem besonderen Datum, an dem der Nachwuchs im Mittelpunkt steht, unternommen hat, verriet sie zwar nicht. Doch ihr Foto lässt vermuten, dass sich Mutter und Tochter einen Bade-Ausflug gegönnt haben.

Seit gut acht Monaten nun ist Mia Rose fast immer dabei – und das völlig relaxed, wie Melanie vor Kurzem im Promiflash-Interview verriet. Das mache es ihr leicht, trotz Mama-Dasein weiter im Showbusiness und am Ballermann zu arbeiten. "Ich hab natürlich ein sehr, sehr entspanntes Baby und von daher funktioniert’s auch. Sie ist immer nur am Lachen, und wenn sie schlafen soll, dann schläft sie auch", sagte die Wurstbuden-Besitzerin.

Matthias Nareyek / Getty Images Melanie Müller 2016 auf Mallorca

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose

