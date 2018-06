Simon Desue (26) und seine Enisa Bukvic geben vor der Kamera stets ein perfektes Paar ab. Seit zwei Jahren sind der YouTuber und das Model offiziell zusammen. Aber wie ticken die zwei eigentlich privat? Promiflash hat bei Enisa nachgehorcht und die schöne Neu-Blondine kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Simon ist auch hinter der Kamera der lustigste Mensch überhaupt. Er zeigt diese Seite von sich, die niemand anders zu sehen bekommt, nur für mich und ich liebe diese Seite an ihm – er ist dann dieses süße kleine Baby. Das mag ich am meisten an ihm."



