Enisa Bukvic teilt süße Pärchenfotos mit ihrem neuen Freund

Enisa Bukvic (31) zeigt sich verliebt wie nie zuvor und teilt auf Instagram neue Pärchenfotos, die ihre Fans zum Schwärmen bringen. Die Schnappschüsse zeigen das Model und seinen neuen Freund in innigen Momenten. Vor einer malerischen Kulisse mit einem Teich strahlt Enisa, während sie eng an ihren Partner gekuschelt ist, der sie mit einem verliebten Blick ansieht. Auf einem weiteren Bild hat Enisa ihren Kopf auf den Schoß ihres Liebsten gelegt, während das Paar entspannt auf einer Treppe sitzt. Die Bilder betitelt sie schlicht mit "Sarajevo" und sorgt damit bei ihren Followern für Begeisterung.

Der Kommentarbereich unter dem Beitrag ist voller liebevoller Nachrichten. Besonders die romantische Ausstrahlung der Fotos entzückt die Fans. "Die Art, wie er dich ansieht", kommentiert ein User. Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und den intimen Momenten setzt Enisa ein Statement: Sie ist glücklich und genießt ihre neue Zweisamkeit. Nach mehreren Jahren des Single-Daseins und einem immer wieder schlagzeilenträchtigen Liebesleben feiern ihre Follower diesen neuen Abschnitt ihres Lebens.

Die 31-Jährige hatte ihre neue Liebe erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, nachdem sie zuvor lange Zeit keinen festen Partner an ihrer Seite hatte. Bereits damals zog sie mit romantischen Fotos aus ihrem Italienurlaub die Aufmerksamkeit auf sich. Doch über ihren neuen Freund hält die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bisher viele Details zurück. Seit ihrem Liebes-Aus mit Simon Desue (33) scheint das Model nun in einem neuen Glück im privaten Kreis angekommen zu sein. Fans sind gespannt, ob sie in Zukunft mehr von ihrem Liebesleben teilen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic mit ihrem Freund, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic mit ihrem Freund, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / simondesue Enisa Bukvic und Simon Desue, April 2019