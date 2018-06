Was für eine haarige Transformation! Um Schauspieler Russell Crowe (54) war es in den vergangenen Jahren eher ruhig geworden. Für seine zahlreichen Filmerfolge in "Gladiator", "A Beautiful Mind" und viele weitere Streifen wurde der Neuseeländer schon mit 36 Jahren hoch gefeiert: Als heißer Maximus Decimus Meridius erspielte er sich in "Gladiator" das Image als knackiger Frauenheld. Inzwischen sieht der 54-Jährige aber ganz anders aus: Mit Zottelbart und Waschbärbauch genießt Russell sein Leben – und behält auch ohne Sixpack seinen unwiderstehlichen Charme.



