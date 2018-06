Wenn es um Fashion-Vorbilder der heutigen Zeit geht, darf eine ganz gewiss nicht fehlen: Kim Kardashian (37). Die Frau von Kanye West (40) sorgt immer wieder mit ihren Looks für Aufsehen, setzt Trends und findet etliche Nachahmer im Netz. Kein Wunder also, dass sie bei den diesjährigen CFDA Awards, die am 4. Juni in New York stattgefunden haben, nicht fehlen durfte. Doch nicht nur das. Bei der Preisverleihung der Council of Fashion Designers of America, dem Verband von Modedesignern, wurde der Reality-Star sogar mit dem begehrten CFDA Influencer Award ausgezeichnet – ganz zum Stolz von Mama Kris Jenner (62).

Dass Kris ihre Aufgabe als Momager, also Managerin ihrer Töchter, mehr als ernst nimmt, ist kein Geheimnis. Immer wieder teilt sie die Erfolge ihrer Küken im Netz und freut sich mit ihnen. Selbstverständlich blieb auch Kims jüngste Errungenschaft nicht unkommentiert. Als erste Person überhaupt bekam die nämlich Anfang der Woche den Preis in der neuen Kategorie überreicht. Via Instagram teilte Kris jetzt einen Kurzclip des Abends und schwärmte: "Gratulation Kim, für deinen CFDA Influencer Award. Ich bin so stolz auf dich."

Auch für Kim dürfte der Preis einen unglaublichen Wert haben. Immerhin erklärte sie in ihrer Rede: "Ich bin geschockt, dass ich einen Fashion-Award gewinne, obwohl ich die meiste Zeit nackt bin. Das hier ist wirklich eine riesengroße Ehre." Findet ihr, dass Kim die richtige Wahl war? Stimmt ab!

Dimitrios Kambouris / Getty Images Kim Kardashian beim CFDA Fashion Award 2018 in New York City

Theo Wargo / Getty Images Kim Kardashian auf der Bühne des CFDA Fashion Awards 2018

Angela Weiss / Getty Images Kim Kardashian mit Schwester Kourtney beim CFDA Fashion Award 2018

