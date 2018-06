Ein Hingucker jagt den nächsten! In New York fanden am Montag die CFDA Awards statt – die jährliche Preisverleihung des Council of Fashion Designers of America, einem Verband der Modedesigner. Kein Wunder, dass sich Models und Hollywood-Stars da mega-gestylt die Klinke in die Hand gaben. Topmodel Naomi Campbell (48) durfte sogar eine der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen und sorgte für einen der schönsten Glamour-Looks.

Die 48-Jährige freute sich über einen Fashion Icon Award, den sie in einem roten Fransen-Look von Calvin Klein (75) in Empfang nahm. Damit stellte Naomi direkt unter Beweis, dass sie diesen Preis zu Recht erhalten hat – die Auszeichnung erhalten nämlich Stars, deren persönlicher Stil die Modewelt stark beeinflusst. In den Vorjahren wurde er an Style-Ikonen wie Beyonce (36), Pharrell Williams (45) und Rihanna (30) verliehen. Die drei Musiker ließen sich in diesem Jahr zwar nicht auf der Verleihung blicken, dafür gab es jedoch genügend andere schicke Promi-Outfits zu bestaunen.

Auf einem Fashion-Award dieser Klasse tummelt sich natürlich die Topmodel-Elite. Winnie Harlow (23), die bunt gestylte Gigi Hadid (23), Rosie Huntington-Whiteley (31), Shanina Shaik (27) und Sara Sampaio (26) sind nur fünf der vielen Laufstegschönheiten, die sich für den Abend in Schale schmissen – mit Nude-Looks, fließenden Stoffen oder auch in flauschigen Fusseln, wie sie Kendall Jenner (22) trug. Die Reality-Darstellerin war genau wie Kourtney Kardashian (39) als Family-Support für Kim Kardashian (37) mitgekommen, die mit dem Influencer Award ausgezeichnet wurde. Neben Lupita Nyong'o (35) im verspielten Schwarz-Weiß-Look sorgte Whoopi Goldberg (62) für einen knalligen Farbtupfer: Die Schauspielerin zog im knallpinken Ensemble alle Blicke auf sich. Welcher Star-Style gefällt euch am besten? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Naomi Campbell bei den CFDA Awards 2018 in New York

Dimitrios Kambouris/Getty Images Gigi Hadid bei den CFDA Fashion Awards 2018

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Winnie Harlow bei den CFDA Awards in New York

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kendall Jenner, Model

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim und Kourtney Kardashian in New York

Dimitrios Kambouris/Getty Images Sara Sampaio bei den CFDA Fashion Awards 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images Shanina Shaik auf einer Gala in New York

Dimitrios Kambouris/Getty Images Lupita Nyong'o bei den CFDA Awards in New York

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Whoopi Goldberg bei den CFDA Awards 2018



