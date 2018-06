Dieser glamouröse Auftritt hatte es wirklich in sich! Am Dienstagabend feierte die Krimi-Komödie "Ocean's 8" in New York City Weltpremiere. Klar, dass sich zu diesem Anlass die Crème de la Crème der Hollywood-Stars die Ehre gab. In eleganten Outfits präsentierten sich die acht Hauptdarstellerinnen des Streifens auf dem roten Teppich, um ihren Film zu promoten – darunter Sandra Bullock (53) und Sarah Paulson (43). Die Ladys-Truppe löste auf dem Event ein ordentliches Blitzlichtgewitter aus, schließlich hatten sich die Damen ganz schön in Schale geworfen.

Die Looks der Schauspielerinnen hätten unterschiedlicher kaum sein können. Cate Blanchette (49) erschien als Einzige nicht im Kleid, stattdessen bezauberte sie in einem schillernden Hosenanzug des Designer-Labels Missoni. Awkwafina posierte in einem schlichten Traum aus Weiß für die Fotografen. In einem neongelben Fransenkleid von Prada sorgte Sarah Paulson auf der Filmpremiere für einen unübersehbaren Farbtupfer. Anne Hathaway (35) entschied sich für eine bodenlange Robe im Empire-Stil. Der Desinger: Jean Paul Gaultier (66). Und Sandra Bullock legte in einem Glitzer-Dress von Elie Saab (53) einen echten Wow-Auftritt hin. Ihre zwei Kolleginnen Helena Bonham Carter (52) und Mindy Kaling (38) kamen ganz in Schwarz, Sängerin Rihanna (30) komplettierte die Gruppe in einer asymmetrischen Metallic-Robe von Givenchy.

Der Film besticht allerdings nicht nur durch die geballte Frauenpower des Casts – unter den Schauspielerinnen sind auch die drei Oscar-Preisträgerinnen Sandra Bullock, Anne Hathaway und Cate Blanchett. Auch die spannende Story macht den Hollywood-Streifen zu einem Hingucker. Ähnlich wie bei der "Ocean's"-Trilogie mit George Clooney (57), Brad Pitt (54), Matt Damon (47) und Co. schließen sich die Frauen für den ultimativen Coup zusammen: Die Ladys-Gangsta-Truppe plant einen Überfall auf der New Yorker Met Gala.

