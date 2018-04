Der Countdown läuft. Mitte Juni startet einer der heiß ersehnten Filme in den deutschen Kinos: "Ocean's 8". Die Krimi-Komödie gilt als weiblicher Spin-off der berühmten "Ocean's"-Trilogie mit George Clooney (Danny Ocean) in der Hauptrolle und könnte schon alleine deshalb für klingelnde Kassen sorgen. Außerdem hat sich Produzent Steven Soderbergh (55) reichlich Frauenpower gesichert. Neben Sandra Bullock (53) werden Rihanna (30), Cate Blanchett (48), Anne Hathaway (35) und weitere Hollywood-Größen zu sehen sein. Und die Story? Auch die hat es in sich: Als Gaunergang planen die Girls einen heftigen Raubüberfall auf die New Yorker Met-Gala.



