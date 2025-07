Auszeit pur: DJ Khaled genießt Barbados-Urlaub mit Familie

DJ Khaled (49) verbringt gerade eine wohlverdiente Auszeit unter der Sonne von Barbados. Am Mittwoch wurde der DJ und Grammy-Preisträger dabei gesichtet, wie er in Bridgetown nach einem erfrischenden Bad im Ozean zurück an den Strand spazierte. Dabei präsentierte er sich oben ohne und in einer auffälligen neongrünen Badehose, wie Fotos des Magazins Just Jared zeigen. Zusammen mit einem Freund genoss der Musiker die entspannten Stunden am karibischen Strand, wo er sichtlich die Zeit weg von den Bühnen und Studios zu schätzen wusste.

Seine Freude über die Auszeit teilte DJ Khaled auch bereitwillig mit seinen Followern. Auf Instagram postete er ein Video, das ihn beim Planschen im Pool zeigt, zusammen mit seiner Frau Nicole Tuck und den gemeinsamen Söhnen Asahd und Aalam, die acht und fünf Jahre alt sind. Die Familie scheint sich bestens zu amüsieren in der luxuriösen Unterkunft, die sie auf Barbados bezogen haben. In seinem Kommentar zum Video schrieb DJ Khaled: "Mit Gott verbunden zu sein ist ein wahrer Segen!" Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Ich will einfach nur die Luft atmen, die Rihanna atmet!"

Barbados hat für DJ Khaled offensichtlich eine ganz besondere Bedeutung, nicht nur als Urlaubsparadies, sondern auch wegen der Verbindung zu Popstar Rihanna (37), die von der Insel stammt und dort auch ihre anstehende Hochzeit im großen Stil feiern will. Überhaupt legt der Musiker großen Wert auf Familienzeit, wie er immer wieder betont. Nicole Tuck, seine langjährige Partnerin und Geschäftspartnerin, ist dabei stets eine zentrale Stütze. Gemeinsam leiten sie nicht nur ihre Familie, sondern teilen auch die Freude über Erfolge und feiern das Leben – ob am Strand von Barbados oder anderswo auf der Welt.

Getty Images DJ Khaled bei den MTV Video Music Awards, September 2024

Getty Images Rihanna im April 2024

Getty Images Nicole Tuck mit ihrem Mann DJ Khaled und ihren beiden Söhnen bei den Grammys 2023