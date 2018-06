Ist das die erste Anspielung auf den Namen ihres ungeborenen Sohnes? Denise Kappés hat momentan einiges zu verarbeiten. Nur wenige Wochen nach der Blitzhochzeit haben sich die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann Pascal Kappés völlig überraschend getrennt. Während Denise den Grund für das Liebes-Aus für sich behält, lässt sie ihre Fans jedoch an ihrem Seelenschmerz teilhaben. Neben all dem emotionalen Chaos hat Denise aber auch allen Grund zum Strahlen: ihren noch ungeborener Sohnemann. Ist ihre große Vorfreude wohl der Grund, wieso Denise jetzt scheinbar einen kleinen Hinweis auf den Namen des kleinen Rackers gibt?

Neben einem aktuellen Instagram-Bild, das Denise mit einem aufgemalten Überraschungsei auf ihrem Bauch zeigt, schreibt Denise: "Nach wem wirst du wohl kommen? Wie ist das Gefühl, wenn ich dich das erste Mal in meinen Armen halte? Kleiner B... deine Mama ist schon jetzt so stolz auf dich und wahnsinnig neugierig darauf, dich endlich das erste Mal zu sehen. Du bist das größte Glück der Welt." B...? Soll Denise' Sohn also einen Namen mit diesem Anfangsbuchstaben bekommen?

Bis diese Frage endgültig geklärt wird, müssen sich die Fans der Influencerin wohl noch etwas gedulden – und auch Denise hat noch einige Zeit rumzukriegen, bis sich ihr Traum endlich erfüllt. Der Junge soll schließlich erst am 14. Oktober das Licht der Welt erblicken – dem Geburtstag von Denise' Oma.

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés, Reality-TV-Paar

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Meint ihr, das war ein Hinweis auf den Babynamen? Auf jeden Fall. Ne, ich weiß nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de