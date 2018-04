Sie wollen ihr Baby an einem bestimmten Tag in die Arme schließen können! Erst vor knapp zwei Wochen ließen die TV-Stars Denise Temlitz und Pascal Kappés die Bombe platzen: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Promiflash-Interview auf Mallorca verrieten die Bald-Eltern jetzt ein Detail zum Geburtstermin – und der soll früher sein als gedacht. "Wir für uns – oder auch ich für mich habe einfach beschlossen, dass ich das Baby gerne eine Woche eher holen möchte, am 14.10. – entweder mit einem Kaiserschnitt oder halt, dass die Wehen eingeleitet werden", erzählte Denise. Der rührende Grund: An dem Tag hat Denise' geliebte Oma Geburtstag!



