Er war also doch dabei! Genau sieben Wochen nach dem eigentlichen Geburtstag von Queen Elizabeth II. am 21. April, hat die königliche Familie den 92. Ehrentag der Monarchin beim Trooping The Colour am Wochenende ein weiteres Mal gefeiert. Wie immer versammelte sich die gesamte britische Königsfamilie für das farbenfrohe Spektakel auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Nur einer fehlte – Prinz Louis. Jetzt kommt raus: Er wurde zwar nicht der jubelnden Menge präsentiert – ganz abwesend war er aber nicht!

Keine zwei Monate nach seiner Geburt war das Geschwisterchen von Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) noch viel zu klein für seinen ersten Auftritt auf der berühmten Balustrade. Zu Hause im Kensington Palace soll der Säugling aber trotzdem nicht geblieben sein, wie OK! berichtet. Vielmehr sei es vorstellbar, dass der jüngste Spross von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) hinter den Gardinen des Buckingham Palasts bei einem Kindermädchen auf den Rest seiner Familie gewartet hat. Schließlich wurde dort auch nach der Zeremonie noch eine private Feier abgehalten. Auch eine Übernachtung der gesamten Royal-Family im Wohnsitz der Queen (92) könnte sich angeboten haben, denn der Prinzgemahl Philip feierte nur einen Tag später seinen 97. Geburtstag.

Bereits im kommenden Jahr könnte Louis dann aber seinen ersten großen Balkonauftritt haben. Seine Schwester Charlotte war schließlich auch nur etwas über ein Jahr alt, als sie das erste Mal der Menge zuwinken durfte. Statt Louis trat dafür dieses Jahr aber eine andere Person das erste Mal über die Balkonschwelle: Herzogin Meghan (36).

