Sein Selbstmord war für Familie und Freunde ein echter Schock! Am vergangenen Freitagmorgen wurde der erfolgreiche TV-Koch Anthony Bourdain von seinem Kollegen Eric Ripert leblos in seinem Hotelzimmer gefunden. Er hatte sich erhängt. Wenige Tage nach dem tragischen Schicksalsschlag meldet sich nun seine Mutter Gladys erstmals zu Wort. Sie ist noch immer tief getroffen und kann nicht fassen, dass ihr Sohn sich das Leben genommen hat.

"Er ist der absolut letzte Mensch auf der Welt, von dem ich jemals gedacht hätte, dass er so etwas tun würde. Er hatte alles: Mehr Erfolg und Geld, als er je zu träumen gewagt hätte", erzählte Gladys im Interview mit der New York Times. Trotz ihrer Ungläubigkeit war ihr allerdings nicht entgangen, dass es dem 55-Jährigen in den letzten Tagen vor seinem Tod nicht gut ging. "Er war in einer dunklen Stimmung."

Besucher eines Restaurants, in dem Anthony im Zuge seiner Dienstreise zuletzt gekocht hatte, berichteten allerdings, dass er drei Tage vor seinem Tod zumindest nach außen noch bester Laune gewesen sei. Er sei äußerst freundlich mit dem Personal umgegangen, habe Witze gemacht, gelächelt und über Essen und Wein gesprochen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Bryan Bedder/Getty Images for WASTED! Documentary Anthony Bourdain und Eric Ripert bei der "WASTED! The Story Of Food Waste"-Premiere in NY

Frederick M. Brown/Getty Images Anthony Bourdain mit seinem Creative Arts Emmy im Jahr 2016

Matthew Eisman/Getty Images Anthony Bourdain beim Women In The World Summit 2018



