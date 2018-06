Der Schock sitzt tief: Der amerikanische Schauspieler Jackson Odell (20) wurde am vergangenen Freitag tot aufgefunden, er starb vermutlich in seinem Haus in San Fernando Valley bei Los Angeles – und das mit gerade einmal 20 Jahren. An seiner Familie nagt der Verlust – jetzt geht sie mit einem überaus emotionalen Statement an die Öffentlichkeit und äußert sich zu Jacksons frühem Tod.

"Er wird immer ein strahlendes Licht und eine brillante, liebevolle und talentierte Seele sein. Er hätte noch so vieles mit der Welt teilen können. Diese Wahrheit wird unsere Familie weitertragen", heißt es in den liebevollen Zeilen der Angehörigen, wie TMZ zitiert. Jacksons Familie wünsche sich, dass auch der Rest der Welt den "iCarly"-Darsteller so wie sie in Erinnerung behält. Ihren Verlust wollen die Odells nun in stiller Trauer verarbeiten.

Woran der Teenieschwarm starb, ist noch nicht bekannt. Wie das Portal Radar Online berichtet, soll der Serienstar nicht in seinem Haus, sondern in einer Suchtklinik gestorben sein. Als Todesursache wird eine Überdosis Heroin vermutet. Dies wurde offiziell jedoch noch nicht bestätigt.

Twitter / https://twitter.com/JaxnTweets Jackson Odell, Schauspieler und Musiker

David Livingston / Getty Images Jackson Odell im Juni 2011

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Jackson Odell, Schauspieler und Musiker



