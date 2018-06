Jackson Odell ist mit nur 20 Jahren verstorben! Der Jungschauspieler, der aus beliebten Serienhits wie iCarly und Modern Family bekannt war, ist am vergangenen Freitag tot aufgefunden worden. Er starb vermutlich in seinem Haus in San Fernando Valley bei Los Angeles. Bisher war die Todesursache nicht bekannt – nur, dass er nicht infolge eines Verbrechens starb, stand fest. Jetzt gibt es Gerüchte über Jackson Todesursache!

Wie das Portal RadarOnline berichtet, soll der 20-Jährige nicht, wie zunächst vermutet, zu Hause, sondern in einer Suchteinrichtung gestorben sein – im Stellar House in San Fernando Valley. Eine Überdosis des Rauschgifts Heroin wird als Ursache für seinen Tod vermutet. Offiziell bestätigt wurde dies bislang jedoch nicht.

Noch sind die Untersuchungen, die Aufschluss über Jacksons frühen Tod geben sollen, nicht abgeschlossen. Eine Trauerfeier gab es daher ebenfalls noch nicht.

Twitter / https://twitter.com/JaxnTweets Jackson Odell, Schauspieler und Musiker

Anzeige

David Livingston / Getty Images Jackson Odell im Juni 2011

Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Jackson Odell, Schauspieler und Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de