Schockierende Meldung aus Hollywood! Jungsschauspieler Jackson Odell ist mit gerade einmal 20 Jahren gestorben. Der aus Colorado stammende US-Star wurde mit Rollen in verschiedenen TV-Formaten bekannt. Unter anderem stand er für die Nickelodeon-Show iCarly, den Serien-Hit Modern Family oder die Sitcom "The Goldbergs" vor der Kamera. Jetzt wurde Jackson am Freitag tot in seinem Haus in San Fernando Valley, bei Los Angeles aufgefunden.

Die Todesursache steht bisher noch nicht fest. Doch wie unterschiedliche US-Medien berichten, soll nach polizeilicher Aussage feststehen, dass es sich um kein Verbrechen handele. Allerdings seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen und weitere Details zum Tod noch nicht bestätigt.

Jackson hatte seine Schauspielkarriere bereits mit zwölf Jahren begonnen. Der Wahl-Kalifornier war aber auch als erfolgreicher Sänger und Songwriter tätig. Zuletzt schrieb er mehrere Lieder für den Filmsoundtrack des Musical-Streifens "Forever My Girl" mit Alex Roe (28) und Jessica Rothe (31). Im Rahmen der Promo-Tour fand im Januar auch das letzte Interview des 20-Jährigen statt. Die musikalische Arbeit beschrieb er darin als "erstaunliche Erfahrung".

