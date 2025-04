Vanessa Mai hat keine Lust auf Fragen nach Andrea Berg

Vanessa Mai (32) zeigte sich genervt, als sie in der Sendung Neo Ragazzi von Gastgeber Tommi Schmitt (36) nach Andrea Berg (59) gefragt wurde. "Ich kann's echt nicht mehr hören", schnaufte die Schlagersängerin und machte damit klar, dass sie sich von der Diskussion um ihre prominente Stiefschwiegermutter distanzieren möchte. Dennoch teilte sie eine Anekdote aus der Weihnachtszeit: Im Haus von Andrea Berg sei es Tradition, Semino Rossis (62) Weihnachts-CD zu hören. "Die CD wiederholt sich halt auch", witzelte Vanessa und fügte hinzu, dass sie Rossi zwar sehr schätze, die Dauerbeschallung aber herausfordernd sei.

Während der Talkshow plauderte Vanessa auch über ihre Vergangenheit bei Let's Dance und traf sogar auf Juror Jorge González (57), der sie damals mit Lob überschüttet hatte. Besonders ihren Salsa lobte er als "den besten in der Geschichte von 'Let's Dance'". Vanessa erinnerte sich jedoch daran, wie anstrengend die Proben waren, da sie jede Woche bei null beginnen musste. Ihre Begeisterung fürs Tanzen sei trotzdem trotz eines "traumatischen" Tanzkurses in der Schulzeit erhalten geblieben. Mit einem Schmunzeln berichtete sie, wie sie dort mit ihrem Mathelehrer tanzen musste, was sie heute als "Horror" bezeichnet.

Privat dreht sich bei Vanessa, die Fans für ihre Bodenständigkeit schätzen, vieles um ihren Mann Andreas Ferber, mit dem sie nicht nur verheiratet, sondern auch beruflich eng verbunden ist. "Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal getrennt waren", sagte sie mit einem Lächeln über ihre langjährige Beziehung. Die Arbeit und Nähe zu ihrem Partner beeinflussen jedoch auch ihre sozialen Kontakte: Richtige Freundschaften zu pflegen sei oft schwierig, erklärte sie. Trotzdem betonte Vanessa, sie habe durchaus Kontakte außerhalb ihrer Ehe und scherzte auf der Bühne kurz mit Moderatorin Sophie Passmann (31), indem sie eine spontane "Freundschaft" zwischen den beiden ins Leben rief.

Getty Images Vanessa Mai und Andrea Berg bei "Ein Herz für Kinder"

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai und Andreas Ferber, 2022

