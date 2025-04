Gibt es etwa bald ein Feature von Vanessa Mai und Ikkimel?

In der ZDF-Talkshow "Neo Ragazzi" trafen kürzlich zwei musikalische Welten aufeinander, die gegensätzlicher kaum sein könnten: Schlagerstar Vanessa Mai (32) und die Deutschrap-Ikone Ikkimel. Doch an diesem Abend ging es nicht nur um Social Media und Musik, sondern auch um mögliche Zukunftsprojekte. Auf die Frage, ob die beiden sich ein gemeinsames musikalisches Feature vorstellen könnten, reagierten sie unerwartet energisch. "Ja, ich schon", sagte Vanessa Mai spontan, bevor sie zögernd hinzufügte: "Ich glaub' aber, das könnte schwierig werden." Doch Ikkimel ließ ihr keine Zeit, den Gedanken zu erklären, und rief voller Enthusiasmus: "Let’s Go!".

Ikkimel, bekannt für provokante und gesellschaftskritische Texte, erklärte, sie wolle Begriffe wie "F*tze" oder "Flittchen" umdeuten, sodass sie nicht länger Frauen abwerten. Vanessa Mai zeigte sich von dieser Idee beeindruckt und gestand: "Eigentlich finde ich 'Flittchen' sogar sehr wertig als Wort." Auch Begriffe wie "Luder" wurden im Gespräch als mögliche Inspiration für einen gemeinsamen Song diskutiert. Vanessa zeigte sich davon aber weniger begeistert: "'Luder' gibt es ja schon bei uns im Schlager."

Vanessa wurde bei der Talkrunde nicht nur nach ihrer Musik, sondern auch zu ihrer Verbindung zur Schlager-Ikone Andrea Berg (59) gefragt. Die Nachfragen über ihre bekannte Schwiegermutter lassen Vanessa allerdings genervt zurück, wie sie in der Talkshow deutlich machte. "Ich kann's echt nicht mehr hören", schnaufte sie. Trotzdem teilte sie daraufhin einen seltenen Einblick in ihr Privatleben und erzählte vom gemeinsamen Weihnachtsfest mit Andrea.

