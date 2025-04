Vanessa Mai und Co.: Das sind die neuen "Murmel Mania"-Stars

Am 30. Mai ist es wieder so weit: Eine neue Staffel von "Murmel Mania" beginnt. Aber wer mischt dieses Mal mit? Darauf gibt es jetzt dank einer Pressemitteilung von Sat.1 eine Antwort: In der ersten Folge treten drei Größen der Musikbranche an: Schlagerstar Vanessa Mai (32), Popsänger Lou Bega (50) und Rapper Smudo (57) murmeln um die Wette. Dann heißt es: "Welcher Musiker gibt bei 'Murmel Mania' den Takt an?"

Aber auch die Promis der nächsten beiden Episoden stehen bereits fest. Am 6. Juni kämpfen drei Sportler um den Sieg – und zwar der frühere Athlet und Let's Dance-Star Mathias Mester (38), Ex-Fußballspieler Rúrik Gíslason (37) sowie Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (59). Eine Woche darauf, am 13. Juni, gibt es etwas zu lachen: Denn die Comedians Bastian Bielendorfer (40), Guido Cantz (53) und Simon Pearce (43) werden gegeneinander spielen.

Die jeweiligen Gewinner der drei Folgen treten am 20. Juni schließlich im großen Finale gegeneinander an. "Dann entscheidet sich, welcher Promi sich zum großen Murmel-Champion bei 'Murmel Mania' schnippt", lautet es in der Pressemitteilung. Moderiert wird das fröhliche Spektakel wieder von Comedienne Mirja Boes (53). Sie bekommt außerdem Unterstützung von Kommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld.

"Murmel Mania" – freitags, ab 30. Mai 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.

Getty Images Mathias Mester, früherer Athlet

Getty Images Mirja Boes, Comedienne

