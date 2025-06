Eine echte Romantikerin? So hält Vanessa Mai ihre Ehe frisch

Vanessa Mai (33) gewährt einen spannenden Einblick in ihr Liebesleben. Die Sängerin ist bereits seit 2017 mit ihrem Partner Andreas Ferber verheiratet. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie, dass sie auch heute noch dieses besondere Kribbeln im Bauch spürt. Die "Himbeerrot"-Interpretin erklärt: "Es verändert sich zwar mit der Zeit, aber ich glaube, gerade dieses tiefe Vertrauen und die gemeinsame Geschichte machen das Kribbeln oft noch intensiver." Für Vanessa sind es vor allem die kleinen Gesten im Alltag, die ihre Ehe so besonders machen. "Wenn man gesehen wird, ohne viele Worte – das ist für mich echte Romantik", betont sie.

Viel Aufmerksamkeit und Humor sind ihrer Meinung nach essenziell, um die Liebe frisch zu halten. Diesen Ansatz hat Vanessa auch in ihrem neuen Song "100% verliebt" verarbeitet, der am 27. Juni erscheinen wird. "Die Idee zu '100% verliebt' ist im Songwriting-Team entstanden. Wir haben viel über dieses Gefühl gesprochen, wenn man sich in einer Beziehung wirklich sicher fühlt – so richtig angekommen", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Vanessa ergänzt, dass es ihnen darum ging, das "ehrliche, warme Gefühl von echter Liebe" in Musik zu übersetzen. Die Single ist Teil ihres kommenden Albums "Traumfabrik", dessen Veröffentlichung für den 10. Oktober geplant ist. Für ihre Fans dürfte der Song ein spannender Vorgeschmack auf das vollständige Werk sein.

Vanessa, die früher in der Volksmusik verwurzelt war, hat sich in den letzten Jahren musikalisch weiterentwickelt und begeistert ihre Fans mit ihrer authentischen Art. Ihre Ehe mit Andreas bleibt dabei eine Konstante für die 33-Jährige. Andreas ist nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Manager. Die gemeinsamen Erfahrungen im Rampenlicht und auch abseits scheinen das Paar zusammenzuschweißen. "Es ist schön, wenn man gemeinsam wächst – auch nach vielen Jahren", findet Vanessa.

Vanessa Mai, Sängerin

Vanessa Mai, Sängerin

Vanessa Mai und Andreas Ferber im Dezember 2022

